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Рожден дeн имат днес

От: Агенция Стандарт -
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Рожден дeн имат днес
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Явор Гигов, актьор и режисьор

Делян Добрев, политик, бивш министър на икономиката

Румен Миланов, офицер, генерал-лейтенант

Симона Пейчева, гимнастичка

Росен Плевнелиев, президент (2012-2017)

Станимир Трифонов, режисьор

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Тагове: Рожден Ден 14 Май

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