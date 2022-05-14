Рожден дeн имат днес
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Явор Гигов, актьор и режисьор
Делян Добрев, политик, бивш министър на икономиката
Румен Миланов, офицер, генерал-лейтенант
Симона Пейчева, гимнастичка
Росен Плевнелиев, президент (2012-2017)
Станимир Трифонов, режисьор
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Рожден дeн имат днес
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