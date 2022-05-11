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Рожден дeн имат днес

От: Агенция Стандарт -
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Рожден дeн имат днес
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Георги Младенов, баскетболист и треньор

Проф. Евгений Дайнов, политолог

Кристиан Талев-Криско, рапър, музикален продуцент и автор на песни

Кънчо Стойчев, социолог

Любомир Стойков, журналист, културолог, медиен експерт

Мирела Иванова, поетеса, преводачка, драматург в Народен театър „Иван Вазов“

Проф. Орлин Дворянов, художник

Петко Симеонов, социолог, писател, политик, един от основателите на СДС

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Тагове: Рожден Ден 11 Май

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