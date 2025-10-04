Рожден ден днес имат изтъкнати спортисти

Рожден ден днес празнуват:

Проф. Георги Близнашки, юрист, бивш министър-председател

Инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново

Здравко Здравков-Фози, футболен треньор

Ивайло Захариев, актьор

Красимир Стойчев, бизнесмен

Михаела Маевска, бивша гимнастичка, олимпийската медалистка

Петкана Макавеева, баскетболна легенда

Роксана, попфолк певица

Росен Йорданов, криминален психолог

Светлин Ивелинов, хореограф

Таско Ерменков, енергиен експерт

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com