Рожден ден днес имат

Игнатий Плевенски, духовник на Българската православна църква, митрополит на Плевенската епархия
Виктор Самуилов, писател
Илиян Джевелеков, режисьор, сценарист и продуцент
Кирил Икономов, композитор и продуцент
Мартин Пантелеев, цигулар, диригент и композитор
Силвестър Силвестров, актьор и шоумен
Симеон Петков, ръководител "Информационни и комуникационни технологии" в медицински комплекс "Софиямед" и лечебните заведения от структурата на "Булфарма"
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