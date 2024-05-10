Общество

Рожден ден днес имат

Да почерпи Игнатий Плевенски

Рожден ден днес имат | StandartNews.com
10 май 24 | 6:00
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Агенция Стандарт

Игнатий Плевенски, духовник на Българската православна църква, митрополит на Плевенската епархия

Виктор Самуилов, писател

Илиян Джевелеков, режисьор, сценарист и продуцент

Кирил Икономов, композитор и продуцент

Мартин Пантелеев, цигулар, диригент и композитор

Силвестър Силвестров, актьор и шоумен

Симеон Петков, ръководител "Информационни и комуникационни технологии" в медицински комплекс "Софиямед" и лечебните заведения от структурата на "Булфарма"

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Автор Агенция Стандарт

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