Рожден ден днес имат

Игнатий Плевенски, духовник на Българската православна църква, митрополит на Плевенската епархия

Виктор Самуилов, писател

Илиян Джевелеков, режисьор, сценарист и продуцент

Кирил Икономов, композитор и продуцент

Мартин Пантелеев, цигулар, диригент и композитор

Силвестър Силвестров, актьор и шоумен

Симеон Петков, ръководител "Информационни и комуникационни технологии" в медицински комплекс "Софиямед" и лечебните заведения от структурата на "Булфарма"

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