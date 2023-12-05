Рожден ден днес имат

Княз Константин-Асен Видински, син на Симеон Сакскобургготски

Проф. д-р Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей, София

Стоян Сталев, юрист и дипломат

Апостол Апостолов, финансист, председател на настоятелството и президент на ВУЗФ

Проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия

Борис Георгиев, европейски шампион по бокс

Драгомир Кояджиков, член на ВСС

Красимир Минев, спортен журналист

Нели Петкова, певица

Софи Маринова, фолкпевица

Екстра Нина, фолкпевица

Никола Тиков, управител „Булфарма“

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