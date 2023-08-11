Рожден ден днес имат
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Ана Караиванова, юрист
Акад. Атанас Атанасов, агроном
Борис Христов, поет, белетрист и сценарист
Проф. Валентин Старчев, скулптор
Иван Попйорданов, режисьор, бивш генерален директор на БНТ
Тома Спространов, радиоводещ и музикален критик
Милен Иванов, диригент и изпълнител на народни песни
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