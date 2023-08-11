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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Ана Караиванова, юрист

Акад. Атанас Атанасов, агроном

Борис Христов, поет, белетрист и сценарист

Проф. Валентин Старчев, скулптор

Иван Попйорданов, режисьор, бивш генерален директор на БНТ

Тома Спространов, радиоводещ и музикален критик

Милен Иванов, диригент и изпълнител на народни песни

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Тагове: Рожден Ден 14 Август

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