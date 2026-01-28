Общество

Рожден ден днес има велик композитор

Вижте кой още черпи!

Рожден ден днес има велик композитор
28 яну 26 | 6:00
410
Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнуват:

Митко Щерев, композитор и пианист, основател на култовата рок група „Диана експрес“

Георги Христов, певец и композитор

Иван Минеков, скулптор

Доц. д-р Красимир Ангарски, финансист

Лазара Златарева - Кака Лара, актриса и тв водеща

Мартин Батков, бизнесмен

Петър Курумбашев, политик, бивш евродепутат

Татяна Дончева, юрист и политик

Тодор Трайчев, бизнесмен, певец и продуцент

Хайгашод Агасян, музикант и композитор

Автор Агенция Стандарт
