Рожден ден днес има велик композитор

Рожден ден днес празнуват:
Митко Щерев, композитор и пианист, основател на култовата рок група „Диана експрес“
Георги Христов, певец и композитор
Иван Минеков, скулптор
Доц. д-р Красимир Ангарски, финансист
Лазара Златарева - Кака Лара, актриса и тв водеща
Мартин Батков, бизнесмен
Петър Курумбашев, политик, бивш евродепутат
Татяна Дончева, юрист и политик
Тодор Трайчев, бизнесмен, певец и продуцент
Хайгашод Агасян, музикант и композитор
