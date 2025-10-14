Рожден ден днес има световноизвестен цигулар

Рожден ден днес празнуват:
Васко Василев, цигулар
Веселин Мезеклиев, актьор
Диана Дамянова, пиар експерт
Емона Георгиева, балерина, трикратен световен шампион в стил модерен танц и вице-световен шампион стил класически танц
Мария Велчева, шахматистка, международен гросмайстор
Светлана Боянова, изпълнителен директор на Българска аграрна камара (БАК
Акад. Христо Григоров, председател на БЧК
Д-р Татяна Апостолова, началник отделение по медицинска онкология в УМБАЛ „Пълмед“
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com