Рожден ден днес има световноизвестен цигулар

Вижте кой още черпи!

14 окт 25 | 6:00
Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнуват:

Васко Василев, цигулар

Веселин Мезеклиев, актьор

Диана Дамянова, пиар експерт

Емона Георгиева, балерина, трикратен световен шампион в стил модерен танц и вице-световен шампион стил класически танц

Мария Велчева, шахматистка, международен гросмайстор

Светлана Боянова, изпълнителен директор на Българска аграрна камара (БАК

Акад. Христо Григоров, председател на БЧК

Д-р Татяна Апостолова, началник отделение по медицинска онкология в УМБАЛ „Пълмед“

Автор Агенция Стандарт
