България изпревари ЕС! Тенденцията

През 2024 г. равнището на заетост в Европейския съюз продължава да се повишава, но все още не достига заложената цел от 78%, определена в Плана за действие по Европейския стълб на социални права до 2030 г. Средното ниво за общността е 75,8%.

България се представя по-добре от това средно равнище, като заетостта сред хората на възраст между 16 и 64 години достига 76,8%. Това е ръст от 0,6 процентни пункта спрямо предходната година и поставя страната сред държавите с устойчиво повишение на трудовата активност.

Тенденцията е положителна и балансирана, като подобрение се наблюдава дори в традиционно по-слабите региони, показват последните данни на Евростат, предава pariteni.bg.

Югозападният район, който включва и столицата София, остава с най-висок дял на заетост – 79,9%. Въпреки това показателят бележи лек спад от 0,6 пр. п. спрямо 2023 г., когато е бил 80,5%.

На другия полюс е Северозападният регион, където заетостта достига 69,3%, но тук се наблюдава значително подобрение – с 2,1 пр. п. за година. Според анализа, това може да се тълкува като първи признаци на раздвижване в един от икономически най-уязвимите райони на страната.

Общо за Европейския съюз заетостта през 2024 г. се повишава с 0,5 пр. п. спрямо предходната година. Най-високи нива са отчетени в финландските Оландски острови (86,4%), следвани от региони около Варшава, Братислава, Будапеща, Утрехт и Прага, където делът на заетите надхвърля 85%.

Близо половината от всички 243 региона в ЕС вече са достигнали или надминали целевото равнище от 78%. Такива са всички региони на Дания, Нидерландия, Ирландия, Швеция и Чехия, както и част от Словакия и Германия.

В противоположния край на класацията остават южни региони на Италия и Испания, части от Гърция и някои области в Румъния и Франция, където под половината от трудоспособното население е заето.

Според Евростат, по-ниските нива на заетост се наблюдават основно в селски, слабо населени или бивши индустриални региони, които трудно се адаптират към новите икономически реалности.

България се нарежда малко над средното равнище за ЕС, но все още под целевите 78%, заложени за 2030 г. Ръстът на заетостта у нас е по-осезаем в регионите с по-слабо икономическо развитие, което показва постепенна, но устойчива конвергенция към средноевропейските стандарти.

