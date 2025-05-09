Рожден ден днес има легендарен щангист

Рожден ден днес празнува легендарният щангист Александър Върбанов. Той е трикратен световен и трикратен европейски шампион. На олимпиадата в Сеул през 1988 г. печели бронзово отличие в категория до 75 кг.

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