Рожден ден днес има легендарен щангист

Рожден ден днес празнува легендарният щангист Александър Върбанов. Той е трикратен световен и трикратен европейски шампион. На олимпиадата в Сеул през 1988 г. печели бронзово отличие в категория до 75 кг.
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