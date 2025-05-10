Рожден ден днес има Игнатий Плевенски

Рожден ден днес празнува Игнатий Плевенски, духовник на Българската православна църква, митрополит на Плевенската епархия.

Да почерпят още:

10 май

Виктор Самуилов, писател

Илиян Джевелеков, режисьор, сценарист и продуцент

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Мартин Пантелеев, цигулар, диригент и композитор

Силвестър Силвестров, актьор и шоумен

Симеон Петков, ръководител „Информационни и комуникационни технологии” в медицински комплекс „Софиямед”

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