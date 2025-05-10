Рожден ден днес има Игнатий Плевенски

Рожден ден днес празнува Игнатий Плевенски, духовник на Българската православна църква, митрополит на Плевенската епархия.
Да почерпят още:
10 май
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