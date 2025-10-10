Общество

Рожден ден днес има Григорий Великотърновски

Снимка: bg-patriarshia.bg
10 окт 25 | 6:00
Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнува Григорий, Великотърновски митрополит. "Стандарт" му пожелава здраве и щастие.

Да почерпят още:

Иван Динев-Устата, рап певец

Константин Караджов, журналист

Маргрет Николова, певица

Николай Илиев, актьор, сценарист, режисьор, продуцент

Петьо Петков-Шайбата, актьор

Проф. Пламен Марков, режисьор

Тома Биков, депутат от ГЕРБ

Цачо Андрейковски, легендарен боксьор

Юрий Щерк, дипломат

Автор Агенция Стандарт
