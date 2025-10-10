Рожден ден днес има Григорий Великотърновски

Рожден ден днес празнува Григорий, Великотърновски митрополит. "Стандарт" му пожелава здраве и щастие.
Да почерпят още:
Иван Динев-Устата, рап певец
Константин Караджов, журналист
Маргрет Николова, певица
Николай Илиев, актьор, сценарист, режисьор, продуцент
Петьо Петков-Шайбата, актьор
Проф. Пламен Марков, режисьор
Тома Биков, депутат от ГЕРБ
Цачо Андрейковски, легендарен боксьор
Юрий Щерк, дипломат
