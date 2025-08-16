Рожден ден днес има Борислав Сарафов

Рожден ден днес има и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Празнуват още:

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната

Иван Тиков, управител на “Булфарма” ООД и Гранд Хотел Хебър, гр. Пазарджик

Йорданка Кузманова, актриса

Катрин Велкова, една от златните гимнастички на България

Красимира Стоянова, оперна певица

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на ИССИО

Росен Барчовски, треньор по баскетбол

Теодор Салпаров, волейболен национал

