Рожден ден днес има Борислав Сарафов

Рожден ден днес има и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Празнуват още:
Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната
Иван Тиков, управител на “Булфарма” ООД и Гранд Хотел Хебър, гр. Пазарджик
Йорданка Кузманова, актриса
Катрин Велкова, една от златните гимнастички на България
Красимира Стоянова, оперна певица
Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на ИССИО
Росен Барчовски, треньор по баскетбол
Теодор Салпаров, волейболен национал
