Прекрасно време. Слънцето се усмихва

Прекрасно време ни очаква в сряда (29 октомври). Ке бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.

