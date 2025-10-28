Рязък завой с времето! Необичайно явление

Невиждано топъл ноември ни очаква тази година. Вместо мъгли, студ и първи сняг, месецът ще започне с почти пролетни температури и изобилие от слънце.

Метеоролозите прогнозират топъл и сравнително сух период, който ще продължи поне до средата на месеца.

Слънчев старт и необичайни градуси

Още от първите дни на ноември термометрите в по-ниските райони на страната ще показват между 20 и 25 градуса.

Над Черноморието ще духат леки южни ветрове, а в планините времето ще остане спокойно и сравнително меко за сезона.

Сутрините ще са прохладни и мъгливи, но следобедите – топли и приятни, напомнящи повече за април, отколкото за ноември.

Валежите ще са под нормата

Според дългосрочните прогнози ноември ще бъде по-сух от обичайното.

Средното количество валежи ще се движи между 40 и 70 литра на квадратен метър, а в планинските райони – малко повече.

В по-голямата част от страната обаче ще преобладава ясно и слънчево време, особено през първите две седмици.

Топъл въздух и високо налягане

Топлото време се дължи на по-високо атмосферно налягане над Балканите и пренос на въздушни маси от югозапад.

Тези условия блокират навлизането на студени фронтове от Северна Европа, което запазва топлото и стабилно време почти в цялата страна.

Втора пролет през есента

Така нареченото „сиромашко лято“ тази година ще е особено щедро.

Най-високите температури ще се усещат в низините и по долините на Марица и Дунав, където стойностите може временно да надхвърлят 25 градуса.

Дори в София и планинските подножия се очакват над 18 градуса в първата седмица на месеца.

Мъгли сутрин, топлина следобед

Въпреки приятното време, метеоролозите предупреждават, че сутрините ще бъдат мъгливи, особено в котловините и около водоеми.

Видимостта ще бъде намалена в часовете преди обяд, затова шофьорите трябва да бъдат внимателни при пътувания.

Какво предстои по-късно

В средата на ноември се очаква краткотрайно захлаждане с облаци и на места валежи от дъжд, но след това температурите отново ще се повишат.

Едва към края на месеца е възможно по-сериозно застудяване и първи снежинки в планините.

Топъл ноември – знак за климатичните промени

Синоптиците отбелязват, че последните години ноември все по-често се отличава с по-високи от обичайните температури.

Тази тенденция се вписва в общата картина на глобално затопляне, което прави преходните сезони по-дълги и непредсказуеми.

Прогноза с настроение

Топлият ноември е добра новина за онези, които обичат разходки и пътувания през уикенда.

Времето ще позволи последни есенни излети, дълги кафета на открито и късни разходки по морето.

Само не забравяйте – макар и пролетно топло, есента все пак си остава есен.

