Предупреждение! Градушката ще бъде още по-разрушителна в бъдеще

Градушката е силна, внезапна и често опустошителна.

Една-единствена буря може да унищожи реколтата , да счупи прозорци и да повреди домове и автомобили в цял град за минути . Европа е добре запозната с тази заплаха, но бъдещето може да е различно.

Нови изследвания показват, че със затоплянето на климата градушките ще стават по-редки, но също така по-големи и по-опасни, пише Earth.

По-малко бури, но по-голям град

Градушката се образува, когато възникнат мощни възходящи течения. Повишаването на температурите повдига зоната на образуване на града, където възходящите течения са по-слаби, което дава по-малко време на тези климатични феномени да растат, преди да паднат. Докато достигнат земята, много от тях са започнали да се топят.

Учени от университета в Нюкасъл, Британската метеорологична служба и университета в Бристъл използваха високопрецизни климатични модели, за да надникнат в бъдещето на градушките. Резултатите от изследването, публикувани в списанието Nature Communications, показват намаляване на броя на силните бури в почти цяла Европа.

Срязването на вятъра намалява, което прави класическите, мощни гръмотевични бури с градушка по-рядко срещани. Но ако градушката падне, размерът ѝ ще бъде по-голям.

Тропически гръмотевични бури

Картината варира в зависимост от региона: Британските острови и Северна Европа ще останат райони с нисък риск, докато в Централна Европа също се очаква спад.

Но на юг може да се появи нов вид: „топли“ гръмотевични бури, подобни на тропическите, където точката на замръзване е по-висока, но сравнително големи градушки все пак достигат до земята. Земеделските производители в Италия или Испания биха могли да се сблъскат с гигантски градушки през сезон, когато в момента не се притесняват за тях.

Климат и градушка

„Нашите резултати показват, че въздействието на изменението на климата върху силните гръмотевични бури е по-сложно, отколкото се смяташе досега, а моделите с висока точност дават значително по-различни заключения от по-ранните проучвания. Обществото може да се наложи да се подготви за по-редки, но далеч по-разрушителни локализирани събития в свят, затоплен с 5 градуса“, ​​каза д-р Абдула Кахраман от университета в Нюкасъл, който ръководи проучването.

Изводът е прост: рискът не изчезва, а се променя – от чести, но умерени бури до редки, но много разрушителни.

Подготовка за бъдещето

„Тези резултати са дълбоко обезпокоителни. Трябва да сме подготвени за градушки от тропически тип в Европа, с огромни градушки, способни да причинят катастрофални щети“, отбелязва професор Лизи Кендън.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com