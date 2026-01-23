Предупредиха 300 000 българи заради кошмар в САЩ!

Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани във връзка с очаквани тежки зимни условия в Съединените щати през следващите дни.

По информация, публикувана на сайта на ведомството, в 24 южни и североизточни щати се прогнозира обилно снеговалежи, поледици и рязко понижение на температурите.

Заради неблагоприятната метеорологична обстановка има висока вероятност редица летища да бъдат временно затворени, което може да доведе до отмяна или значителни закъснения на голям брой вътрешни и международни полети. Очакванията са зимната буря да създаде сериозни затруднения и за сухопътния транспорт.

От МВнР предупреждават още за възможни проблеми с трафика в градовете, както и по магистрали и главни пътни артерии. Не са изключени прекъсвания на електрозахранването и повишен риск от материални щети вследствие на тежките атмосферни условия.

В тази връзка българските граждани, които пребивават или планират пътувания до засегнатите щати, се съветват редовно да се информират за актуалната метеорологична и пътна обстановка. Препоръчва се използването на официални източници като Plan Ahead for Disasters | Ready.gov, Winter Storm Preparedness & Blizzard Safety | Red Cross, както и други надеждни информационни канали.

Министерството препоръчва също пътуващите да проверяват своевременно статуса на своите полети и да предвиждат допълнително време за придвижване до летищата, предвид възможните усложнения в транспорта.

От външното ни министерство подчертават, че е изключително важно да бъдат стриктно спазвани инструкциите и препоръките на местните власти в САЩ с цел гарантиране на личната безопасност.

По неофициални данни, цитирани от МВнР, в Съединените щати живеят и работят около 300 хиляди български граждани.

