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Празнувaт рожден ден днес

От: Агенция Стандарт -
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Празнувaт рожден ден днес
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Александър Андреев, говорител на ЦИК

Проф. Атанас Атанасов, актьор и режисьор

Георги Илиев-Майкъла, бизнесмен, бивш футболист

Димитрина Ходжева, директор на фондация "Димитър Бербатов"

Драгомир Симеонов, журналист

Милен Миланов, актьор, председател на фондация "А'Аскеер"

Нели Рангелова, поп певица

Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет

Румен Генов, политик от ГЕРБ

Китодар Тодоров, актьор

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Тагове: Рожденици 15 Септември

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