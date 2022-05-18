Празнувaт рожден ден днес
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Александър Андреев, говорител на ЦИК
Проф. Атанас Атанасов, актьор и режисьор
Георги Илиев-Майкъла, бизнесмен, бивш футболист
Димитрина Ходжева, директор на фондация "Димитър Бербатов"
Драгомир Симеонов, журналист
Милен Миланов, актьор, председател на фондация "А'Аскеер"
Нели Рангелова, поп певица
Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет
Румен Генов, политик от ГЕРБ
Китодар Тодоров, актьор
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