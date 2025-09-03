Пожар на АМ Тракия! Къде е избухнал

Отново летен пожар у нас.
Той е избухнал край АМ "Тракия" преди минути, съобщи репортер на GlasNews.
Огънят е пламнал в района на 164-ти към Бургас. Огънят обаче е от страната на платното за София.
Към момента не е ясна причината за пламването на стихията. Гъст дим се издига в небето, вероятно горят стърнища. Видимостта е леко затруднена, няма данни за образуване на задръстване.
Водачи твърдят, че огнеборци са поели към мястото, но са спрели да загасят друг пожар, който пламнал на АМ "Марица" в района на пътната връзка между двата аутобана.
Шофирайте внимателно.
Очаквайте подробности!
