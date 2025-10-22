Почитаме стълб на вярата и закрилник на България

На 22 октомври Българската православна църква отбелязва Прославлението на светите мощи на свети Евтимий, патриарх Търновски – едно от най-значимите събития в духовния календар, свързано с делото и светостта на един от най-изтъкнатите български духовници и книжовници от XIV век.

Свети Евтимий, патриарх Търновски, е последният предстоятел на самостоятелната Търновска патриаршия преди падането на България под османско владичество. Роден около 1325 г., той е ученик на св. Теодосий Търновски и основател на прочутата Търновска книжовна школа. Благодарение на него църковният език и богослужебната книжнина са подложени на дълбока реформа, довела до пречистване и унифициране на преводите и издигане на духовната култура до ново равнище.

През 1375 г. Евтимий е въздигнат в сан патриарх, а неговият авторитет надхвърля границите на България. Той е уважаван духовен водач и дипломат, автор на жития, послания и похвални слова, чийто стил оказва влияние върху цялото православно славянство – включително в Сърбия, Русия и Влахия.

Особено се помни героичната му роля при обсадата на Търново от османските войски през 1393 г., когато патриарх Евтимий остава в града с народа, води молитви, вдъхновява с проповеди и се превръща в символ на вяра и надежда. След падането на Търново е заточен, като според преданието прекарва последните си години в Бачковския манастир.

На 22 октомври се чества Прославлението на светите му мощи, което означава официалното му причисляване към лика на светиите, съпроводено с богослужебно възпоменание и отдаване на почит към неговите свети останки. Това прославление потвърждава вековното почитание на народа към патриарх Евтимий като духовен стълб на българщината в едни от най-мрачните периоди от нашата история.

Днес, в катедралните храмове и манастири из цялата страна, се отслужват празнични литургии и се възнасят молитви за застъпничеството на светеца пред Бога. Особено тържествено се отбелязва празникът в Търново, Бачково и други места, свързани с живота и делото му.

Свети Евтимий Търновски остава вечен символ на непоклатима вяра, книжовна светлина и духовна сила – качества, от които днес, повече от всякога, българският народ има нужда.

