Първи голям град у нас влиза в грипна епидемия

От утре във Варна е обявена грипна епидемия, като областта става първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки заради разпространението на грип и остри респираторни заболявания. Данните на здравните власти показват рязко влошаване на обстановката, което наложи незабавни ограничения.

Според официалната статистика заболяемостта в областта е достигнала 239 на 10 хиляди души, ниво, което здравните експерти определят като епидемично. Именно тези стойности са в основата на решението за задействане на пълен пакет от мерки с цел ограничаване на разпространението на вирусите.

В периода от 14 до 20 януари всички ученици във Варна и областта преминават към онлайн обучение, като се преустановяват извънкласните и спортните дейности. Мярката цели да ограничи контактите между децата и младежите, които са сред основните разпространители на сезонните инфекции.

В здравните и социалните заведения се въвеждат строги ограничения, като се спират свижданията в болниците и социалните институции. Преустановяват се плановите операции, профилактичните прегледи, имунизациите на деца, както и детските и женските консултации, за да се намали рискът за пациенти и медицински персонал.

Детските ясли и градини ще продължат да работят, но при засилен медицински контрол и строги противоепидемични правила. Забранява се смесването на групи, а наблюдението върху здравословното състояние на децата ще бъде засилено, за да се реагира бързо при поява на симптоми.

