Отиде си легендарен българин, чийто глас всеки знае

Почина Васил Кожухаров - гласът от всички култови филми и дублажи от времето на VHS касетите през 80-те и 90-те години на миналия век.

Тъжната новина съобщи във Фейсбук актрисата Милена Живкова.

"Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа обрулени от силния вятър и клоните на дървото, започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли!

Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми, той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език!!

Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а до тогава- Довиждане и лек път......", написа Милена Живкова.

