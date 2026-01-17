Първо новолуние. Ново начало за три зодии

18 ноември се очертава като изключително специална дата, защото настъпва първото новолуние за годината – момент, който традиционно се свързва с ново начало, силни намерения и вътрешно пренареждане.

Новолунието ще засегне всички без изключение, но три зодии ще усетят тази енергия възможно най-остро, сякаш Вселената ги е поставила на първия ред.

Козирог

Тъй като четири планети са в този знак, Козирогът получава VIP пропуск за началото на годината. Всичко, което направите от 18 до 28 януари, ще определи съдбата ви до следващия януари. Време е да спрете да играете ролята, която другите са ви отредили и честно да си отговорите - какво искам аз? Може би си сте работили досега нещо, но тайно си мечтаете за друго? Или сте създали достатъчно и е време за спокойствие? Сега е моментът да си изградите ново име. Можете смело да правите промените.

Овен

Кариерата тръгва нагоре – но само ако сте готови да показвате резултати, а не само амбиции. Сега усилията ви са видими за началниците повече от всякога. Време е да поискате повишение, да поемете отговорен проект или най-накрая да стартирате бизнеса, за който се готвите вече три години. Основното е да избягвате грубост. До края на месеца ще видите резултата.

Рак

Дойде време за истината във връзката ви. Новолунието осветява директно партньорската зона – романтична, бизнес, каквото и да е. Ако сте дърпали каишката през последните шест месеца и в отговор има мълчание, време е да зададете въпроса директно. Януари обикновено е добър за честни разговори, но за вас е направо критичен. Същото е и по отношение на работата: ако има проблем, време е да се сложи точка. Козирогът не обича мрънкащите, но уважава тези, които знаят как да защитават границите спокойно и ясно.

