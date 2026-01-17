Общество

Тъжна вест в семейството на Сакскобурготски

От този свят си отиде Нейно Царско Височество принцеса Ирене

17 яну 26 | 12:20
Стандарт Новини

От канцеларията на Симеон Сакскобурготски съобщиха много тъжна новина за семейството:

"От този свят си отиде Нейно Царско Височество принцеса Ирене - принцеса на Гърция и Дания, сестра на покойния крал Константин Гръцки и Кралица София Испанска.

Близка приятелка на българското Царско семейство. Припомняме, че на 23 април 2008г., Принцеса Ирене Гръцка и Кралят на Мароко Мохамед VІ станаха кръстници на Симеон-Хасан, първородния син на Н.Ц.В. Княгиня Калина и съпруга ѝ Китин Муньос".

Автор Стандарт Новини
