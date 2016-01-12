Оставам в ДПС, скрих флейтата в сейф

Който измени на Движението няма право да се отъждествява с него

Кристиян Коев, известен още като Златната флейта, придоби по-широка популярност в родината си не толкова с музиката, а като участник в протестите през 2013 г. Тогава той бе арестуван, включи се активно в медийните изяви на протестърите и се отказа от концертна дейност. После пое поста PR на Движението за права и свободи. Поканата дойде от Лютви Местан и след неговото изключване от ДПС различни медии обявиха, че Коев ще го последва. Това обаче не се случи.

-Г-н Коев, защо не бяхте на пресконференцията на г-н Местан. Някои медии написаха дори, че вие ще я водите?



- За да бъдеш до някой, трябва да си се разбрал с него. Такова нещо не се е случило. Аз съм заявил още при отиването си съпричастност към ДПС. Председатели могат да се сменят, но линията на Движението ми е харесала и затова съм там.



- Вие на каква длъжност сте в партията?



- Медиен съветник с различна гледна точка към темите и проблемите, които Движението поставя във фокуса на общественото мнение.



- Очаквахте ли драматичните събития, които се разразиха в партията ви?



- Това, което научих в ДПС, е, че всеки, който се отклони от автентичната линия на партията, губи правото да се отъждествява с нея.



- Местан ви е поканил в ДПС. Не се ли почувствахте морално задължен да си тръгнете с него?



- Местан изпълняваше функциите на председател, но поканата към мен бе плод на колективно решение от Централното ръководство на партията. Не съм оставал с впечатлението, че може да има и други тълкувания.



- Срещали ли сте се с Ахмед Доган?



- Няколко пъти по повод празници, когато съм бивал поканен. Съжалявам, че няма повече политици като него. Тогава България щеше да е много по-интересна, а нашето битие далеч по-различно.



- Свирите на бляскави сцени, срещате се с лъскави хора и печелите добри пари. Какво лошо има в този живот, та да го изоставите и да нагазите в блатото на политиката?



- Причините са две, и то съвсем тривиални. Едната е умората от сцената. Идва момент, когато си толкова грохнал, че стигаш до цинизъм: Докато свириш например да си мислиш, какво ще ядеш след концерта. Нужна ми е дълга почивка, за да може тръпката отново да се върне. Освен това имам двама прекрасни синове, до които искам да бъда по-често. Винаги съм си милеел за България и искам децата ми да живеят в нормална държава. Надявам се, че с много труд от всички българи до десет години това да стане.



- Спряхте да свирите. Ще ви стигне ли заплатата от ДПС да преживявате? Освен това строите голяма къща на най-скъпото място - между Драгалевци и Симеоново. Явно в политиката парите се печелят по-бързо?



- Заплатата ми е последното нещо, което ме интересува. Не чакам на тези пари. Създал съм си свой бизнес доста преди това. Поучих се от моите колеги по света. Всеки от тях инвестира парите си в някаква друга дейност, различна от музиката. Аз отглеждам етерични култури, произвеждам масло, което продавам.

