Ново земетресение разлюля България

Слабо земетресение с магнитуд 2.4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес, 16 януари 2026 г., в 02:01 ч. в България.

Разлюляло е на плитка дълбочина от 15 км, на разстояние от 5.5 км на североизток от град Българово в Бургаска област и на 331 км от град София, сочат данните на Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН.

Според информацията на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) епицентърът на труса е регистриран на 79 км югозападно от Варна и на 18 км северозападно от Бургас.

Няма доклади да е било усетено от хората в района.

