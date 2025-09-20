Ново бедствие сполетя Плевен! Черни облаци

Огромен пожар избухна преди минути край територията на „Плама“ – петролната рафинерия в близост до Плевен. Снимки от очевидци показват страховити кълба черен дим, които се издигат над района и се виждат от километри.

Пламъците са обхванали тревни площи и вероятно складови терени около индустриалната зона, но засега няма официална информация за мащаба на инцидента, нито за възможни пострадали.

Жителите на града са притеснени от задимяването и от риска пожарът да достигне до промишлени съоръжения.

Очаква се в следващите часове пожарната да даде повече подробности за причините и обхвата на инцидента.

Ситуацията остава напрегната, а хората в района са приканени да избягват зоната, пише Glasnews.bg.

Очаквайте подробности!

