Нови подробности за проверката в "Лукойл". ДАНС, МВР и МО в акция

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на отбраната (МО) са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух, в района на обектите на "Лукойл" - елементи на критичната инфраструктура на територията на България. Това съобщиха от Правителствената информационна служба.

"След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания "Лукойл" и в контекста на инциденти в обекти на Лукойл в няколко европейски държави", посочиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в "Лукойл Нефтохим Бургас АД" и "Лукойл-България ЕООД". ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба. Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната, става ясно още от съобщението.

Министерството на отбраната е предислоцирало и антидрон система в района на Бургас. Подготвени са екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

