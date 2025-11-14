Нов скандал! Известен журналист побърка Борис Бонев за паркирането

Промените в платеното паркиране в София предизвикаха жестоки скандали във властта и извън нея. Знаков журналист от БНТ скочи остро срещу Борис Бонев за новите промени в столицата, които ще засегнат милиони.

"Boris Bonev, да ходим голи също е хубаво, нали???

Политическа Партия ГЕРБ също са подкрепили увеличението на цените за паркиране. И те са в кюпа!!! Anton Hekimyan също е гласувал за този екстремизъм спрямо софиянци", написа Иво Никодимов в личния си Facebook профил.

Реакцията му идва по повод изказване на Бонев, че ходенето пещ е хубаво нещо.

"За журналист, нивото ви е доста ниско. Особено имайки предвид контекста на изказването и че това беше реплика към Николаев, който каза "ходИ пеш", отговори Бонев под публикацията.

Никодимов не се забави да го закопае отново:

"Boris Bonev, погледнах отчетите на ЦГМ в Търговския регистър. Най-общо мога да споделя следното впечатление:

ЦГМ събират сериозни приходи, но почти всичко "излиза" от дружеството под формата на "разходи за външни услуги". И тук идва въпроса: Какви външни услуги ползват? Нали паяците и служителите са на фирмата? Може да се направи обосновано предположение, къде изтичат тези пари. Кухи договори за услуги, вероятно?

Хайде от "високото ви ниво" на общински съветник да отговорите на този въпрос, моля!!!

Нали моето ниво за журналист е много ниско???"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com