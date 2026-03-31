Николета изля мъката си за Боби Михайлов

„Искам да те запомня завинаги така – усмихнат. Борислава носи твоето име... и твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш завинаги с нас. Завинаги!“

Това написа снахата на Борислав Михайлов – Николета Лозанова, часове след кончината му. В социалните мрежи тя публикува сърцераздирателен пост, придружен от снимка на покойния бивш национал, на която е усмихнат и щастлив.

Първите думи на НиЛо след смъртта на легендарния капитан на националния отбор разтърсиха мрежата и дълбоко разчувстваха всички. Докато синът на Боби – Ники Михайлов, все още запазва мълчание, жена му изля мъката си с искрения пост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com