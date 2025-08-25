Напрежение сред шофьорите. Нов кошмар на "Тракия"

Страшно задръстване на автомагистрала „Тракия“. Причината е пожар, който е задими района.

Огънят е възникнал в района на 141–143 км, в посока София, като димът вече е обхванал пътното платно.

„На 143 км посока София има пожар до магистралата и се кара по-бавно... Моля, не хвърляйте фасовете през прозорците! Пазете природата!“, алармира очевидец.

Друг шофьор разказва, че движението е почти спряло: „Вижда се и пушек, всичко е в застой. Около 160 км преди София.“

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха преди минути, че движението при км 141 на АМ „Тракия“ в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради задимяване. На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират преминаването.

При необходимост е създадена организация за спиране на трафика в задимения участък.

Към момента няма данни за пострадали, но шофьорите са призовани да карат бавно, да пазят дистанция и да не предприемат рискови маневри в засегнатата зона.

Припомняме, че по-рано днес на аутобана се разигра тежка катастрофа, която отново предизвика километрично задръстване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com