Националният пресклуб на БТА в Букурещ навършва три години

Националният пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Букурещ навършва днес три години. Пресклубът на БТА беше открит официално и осветен от русенския митрополит Наум на 28 октомври 2022 г., с което БТА стана първата медия от България, която отвори собствен пресклуб в Румъния.

На откриването присъстваха посланикът на Република България в Букурещ Радко Влайков и посланикът на Република Румъния в София Бръндуша Предеску, генералният директор на румънската национална информационна агенция Аджерпрес Клаудия Николае, генералният директор на БНР Милен Митев, Христо Томов, член на Управителния съвет на БНТ, Господин Йовчев - главен оперативен директор на „БТВ Медиа груп“, Людмил Кърджилов (директор „Новини и актуални предавания“ на българско национално Дарик радио), областният управител на Русе Анатоли Станев и други.

През изминалите три години в пресклуба на БТА в Букурещ гостуваха много представители на българската общност, неправителствени организации, творци и общественици и бяха организирани голям брой събития, пресконференции и срещи.

Кореспондент на БТА в Румъния е Мартина Ганчева, бакалавър по румънска филология и магистър по международни отношения и сигурност в СУ „Свети Климент Охридски“ и журналист с над 20-годишен професионален опит в различни медии. Вече три години тя е на мястото, където се случват важните новини, разказва ни цветни истории за непознати места, среща ни с интересни хора, разкрива ни истинската Румъния.

Националният пресклуб на БТА в Букурещ стана четвъртият пресклуб, който Агенцията откри в чужбина - след Босилеград (Сърбия), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова). Съобразно плановете на БТА да открие свои национални пресклубове във всички съседни държави впоследствие бяха открити и пресклубове в Анкара (на 2 февруари 2023 г.) и Белград (на 8 ноември 2024 г.).

Общо пресклубовете на БТА към момента вече са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.

