Министър обяви чаканата новина за горивата

Министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на правосъдието Георги Георгиев със съвместно изявление след работното съвещание за набелязване на мерки във връзка с наложените от САЩ санкции срещу Лукойл.

"Към момента правителството има ясен план за действие, ще задействам този план свързан с доставките на нефт и нефтни продукти", увери министърът на енергетиката Жечо Станков.

Той допълни, че първата фаза е свързана с проверка и мониторинг, където ще се разгледат всички количества, втората фаза е свързана с превантивни мерки. "Българските граждани трябва да бъдат спокойни, обезпечени са горивата за тяхната консумация, до края на годината тези количества са изцяло гарантирани", увери Станков.

Правосъдният министър Георги Георгиев каза, че рафинерията в Бургас е от стратегически обект за националната сигурност, поради което са предприети допълнителни мерки от службите за сигурност и МВР, включително осигуряване на капацитет, жива сила и предприемане на всякакви други мерки. "Не е повод за паника, а за повишаване на вниманието", заяви Георгиев.

