Метрото спря! На косъм от смъртта ОБНОВЕНА

Инцидент в софийското метро, който за щастие не е с фатален край.

Твърди се, че мъж се е хвърлил на линията на метрото на станция Сердика. Опитът му за самоубийство е неуспешен, бил е транспортиран от екип на Спешна помощ в "Пирогов" с два счупени крака. Инцидентът е станал в 15:47 и е предизвикал прекъсване в електрозахранването на метростанция „Сердика 2“.

В 15:47 ч. е прекъснато електрозахранването на метростанция "Сердика 2" заради инцидент с пътник, съобщиха от пресцентъра на "Метрополитен" ЕАД. На място са се отзовали екипи на Спешна помощ, Пожарната и служители на Метрополитена. Следствените органи извършват оглед на място и работят по установяване на обстоятелствата около станалото.

Движението на метрото е напълно възстановено, съобщи пред БНР директорът на "Метрополитен" Николай Найденов.

На място незабавно са пристигнали екипи на "Спешна помощ", пожарната и служители на "Метрополитен". Следствените органи са извършили оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

