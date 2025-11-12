Лудост на АМ Тракия! Шофьорите са на нокти

Много странна, но и много опасна ситуация на АМ "Тракия" беше заснета от потребител на Фейсбук в сряда вечерта. Тя се е разиграла на 122-и километър в посока София.

Авторът на публикацията обяснява: "Пешеходец в аварийна лента 122 км посока София. 2 пъти пресича от единият край до другият край и няколко пъти се разминава на косъм. Подаден е сигнал на 112. Върви в посока София. Актуално към 18:30. Внимавайте!"

На кадрите се вижда мъж, който изчаква в пространството между двете платна и в един момент тръгва да пресича, бутайки куфар. Това се случва точно до бензиностанция.

Коментиращите с право са притеснени, че заради това безразсъдно поведение някой водач на автомобил може да си навлече големи неприятности.

