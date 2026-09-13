Дойде кошмар на пътя за шофьорите! Къде е капанът
Заради понижените нощни температури
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Заради понижените нощни температури
С прлогнозата за уикенда
Ситуацията бе заснета от потребител на социалните мрежи
Огромни тапи и ремонти и в двете посоки за София и Бургас
От коя дата започват да излизат те
Какви мерки взима полицията в Бургас
Искат се от държавата над 6 милиона лева
Става абсолютен хит на пазара
Свързано е с цената на курсовете
Накъде вървят цените на горивата у нас
Тя е свързана с достъпа до природен парк Витоша
В следващите дни ще има тежки изпитания на пътя
Нямат любима тяхна услуга
Посочи главните виновници за проблемите
Каои кои няма да влизат в центъра на София
Промяната е до 1 декември
Тя е свързана с шофьорските курсове и цената им
Не е никаква шега
Призовават депутатите да приемат бързо законите
Кога може да влезе в сила тя