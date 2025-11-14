Станкулова стресна шофьорите. Къде е капанът

През почивните дни промяна в обстановката у нас не се очаква и мъглите ще са на все повече места, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Никол Станкулова.

Съботното утро ще бъде хладно, с температури от около нула градуса в котловините на запад, до към 7-8° в източните части на страната.

В низините и котловините денят ще започне с мъгли, които в крайните северни райони ще се задържат през целия ден.

Заради поредния ден с намалена видимост за всички области в близост до река Дунав е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни, особено ако ви се налага да шофирате в тази част от страната, предупреди тя.

В останалите райони денят ще премине с много слънце и слаб до умерен южен вятър. Максималните температури в мъгливите райони ще бъдат до около 10 градуса, а в югозападна България очакваме стойности достигащи до 17-18 градуса, обясни Станкулова.

В планините почивните дни ще са особено приятни с много слънце и високи за ноември температури.

