Шофьорите не са на себе си! Пълен кошмар на АМ Тракия

Ремонти продължават да тормозят шофьорите по най-натоварената магистрала у нас.

Втори ден е кошмарен трафикът по АМ „Тракия“ заради ремонтите, които след празниците Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира.

Както вече съобщихме, стартира реконструкция на 9-километров участък между 24-и и 33-и км в платното за Бургас.

Движението буквално е парализирано, хиляди са блокирани в задръстването, включително и репортер на Флагман.бг.

Тапата в посока Бургас започва от 15 км и се отпушва чак след 37 км. За 50 минути едва успяхме да изминем 10 км, съобщава Димитър Киряков. Задръстване има и в другата посока – към София – там положението също е сериозно, към 15 км – от 330 до 315 км.

Шофьорите са бесни на Агенция „Пътна инфраструктура“, че стартира ремонтни дейности по няколко участъка на АМ „Тракия“, което още повече затруднява движението. Те споделиха пред Флагман.бг, че сезонът на пътуванията все още не е приключил, а организацията на АПИ е под всякаква критика.

„Нямаме нищо против ремонтите, но хората все още пътуват. Това е чиста гавра. Вчера беше същата работа по АМ „Тракия“. Вместо да направят по-нормална организация, днес хаосът е още по-голям. Не е нормално това.

Нека да правят ремонти, но отделните участъци да не се ремонтират по едно и също време. Не може 360-километрова магистрала да се изминава за 10 часа, това не е нормално, това си е чиста гавра“, каза шофьор пред Флагман.бг.

