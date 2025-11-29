Дойде кошмар на пътя за шофьорите! Къде е капанът

Тази вечер и утре сутрин (30-ти ноември 2025г) в Софийската област и района на Предбалкана се очакват валежи от сняг, които по прогнози ще бъдат слаби, но достатъчни да създадат зимна условия и локални затруднения по пътищата.

Макар количествата да не са значителни, понижените нощни температури ще създадат условия за образуване на тънък леден слой, пише Метео Балканс. Висок риск от поледици се очакват в проходите.

Шофьорите се призовават да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост, тъй като са възможни леки заледявания, най-вече в по-високите части и откритите райони. Препоръчително е автомобилите да бъдат оборудвани с подходящи зимни гуми, а пешеходците – да бъдат предпазливи по тротоари и стълбища.

