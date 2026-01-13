Летим до приказни дестинации! Нови евтини полети

Нови маршрути на Bulgaria Air, Wizz Air и Ryanair значително разширяват възможностите за пътуване от София и Варна - от Португалия и Испания до Италия, Гърция, Полша и дори Мароко.

Bulgaria Air: директно до Порто

От 9 април 2026 г. националният превозвач Bulgaria Air стартира нова директна линия София - Порто - София. Полетите ще се изпълняват два пъти седмично - в четвъртък и неделя, през летния сезон (април-октомври).

Порто - емблематичният град на Португалия, известен със своята история, архитектура, вино и кухня, за първи път ще бъде директно достъпен от София.

Ryanair: Италия и Мароко в лятното разписание

Нискотарифната авиокомпания Ryanair добавя три нови директни маршрута от София за лято 2026, като билетите вече са в продажба:

Торино (Италия) от 31 март три пъти седмично - вторник, сряда и събота;

Маракеш (Мароко) от 30 март два пъти седмично - понеделник и петък;

Ламеция Терме (Италия) от 1 април два пъти седмично - сряда и събота.

Новите дестинации предлагат разнообразие - от алпийски пейзажи и гастрономия в Пиемонт, през екзотиката на Мароко, до слънчевите плажове на Калабрия.

Wizz Air: силно разширяване от София и Варна

Wizz Air продължава активното си разрастване в България с нови директни линии за лято 2026:

София - Сантандер (Испания) от 31 март два пъти седмично - вторник и събота;

София - Корфу (Гърция) от 7 юни два пъти седмично - вторник и неделя;

Варна - Катовице (Полша) от 7 юни два пъти седмино - четвъртък и неделя.

Сантандер предлага достъп до "Зелената Испания", Корфу очарова с венецианско наследство и тюркоазени заливи, а Катовице впечатлява с модерна културна сцена и индустриална естетика.

Паралелно с това Wizz Air отскоро вече оперира и по линиите до Маракеш, Торино и Ламеция Терме, което засилва конкуренцията и увеличава избора за пътниците.

