Кой взе тежкото решение за Боби Михайлов

Борислав Михайлов – вратарят и капитан на националния ни отбор, завоювал бронзови медали на Световното първенство в САЩ през 1994-а, почина вчера. И не беше изненадващо, тъй като от края на миналата година той беше приет по спешност в болница, след получен инсулт.

63-годишният бивш юноша на Левски беше в изкуствена кома и беше за белодробен излив, което нямаше как да се поддържа, освен по този начин. Lupa.bg научи, че лекарският екип, съставен от някои от най-влиятелните в „Токуда“, където беше приет и настанен, заедно с най-близките от семейството му, са вземи това решение – апаратурата да бъде спряна!

Медиците, които полагаха всевъзможни грижи за Михайлов, вече не давали особени шансове за живот и предприели среща с неговите хора, за да се вземе крайно и адекватно решение. Процентът той да успее да диша сам и да остане в домашна обстановка, вече не бил повече от един!

Предишните прогнози, за които Lupa.bg писа преди време, бяха, че той ще остане на легло и няма да може дори сам да се храни, тъй като едната половина от мозъка му е увредена от инсулта и няма да може да бъде възстановена.

Друг от аргументите на лекуващите го бил, че буквално се изсипват едни „торби с пари“ за тази процедура, а шансът Боби Михайлов да оцелее, граничил с нулата.

„За съжаление това са реалностите! Нищо повече няма какво да се направи и трябваше да се вземе тежкото решение, сподели пред нашата медия близък до семейство Михайлови. – Достатъчно изстрадаха, а Боби беше повяхнал съвсем. Поради тази причина и ковчегът на поклонението ще бъде затворен“.

Поклонението пред един от героито от САЩ`94 и оставил трайна следа в любимия си Левски, ще бъде на 4-и април от 13:30 часа в храм „Света София“.

