Имат рожден ден днeс
A
A
A
Валентин Златев, бизнесмен
Ирина Никулчина, биатлонистка
Акад. Красимира Колдамова, примабалерина
Мариета Дукова, треньор по художествена гимнастика
Мирослав Боршош, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ на Столична община
Стояна Георгиева, главен редактор на „Медиапул“
Сули Сеферов, художник
Доц. д-р Теодор Атанасов, началник Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“
Илия Петров, философ, бивш депутат
Наздраве в "Стандарт":
Стоян Праматаров, директор производство
Коментари