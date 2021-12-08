Имат рожден ден днeс

Валентин Златев, бизнесмен

Ирина Никулчина, биатлонистка

Акад. Красимира Колдамова, примабалерина

Мариета Дукова, треньор по художествена гимнастика

Мирослав Боршош, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ на Столична община

Стояна Георгиева, главен редактор на „Медиапул“

Сули Сеферов, художник

Доц. д-р Теодор Атанасов, началник Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“

Илия Петров, философ, бивш депутат

Наздраве в "Стандарт":

Стоян Праматаров, директор производство