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Имат рожден ден днeс

От: Агенция Стандарт -
Имат рожден ден днeс
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Валентин Златев, бизнесмен

Ирина Никулчина, биатлонистка

Акад. Красимира Колдамова, примабалерина

Мариета Дукова, треньор по художествена гимнастика

Мирослав Боршош, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ на Столична община

Стояна Георгиева, главен редактор на „Медиапул“

Сули Сеферов, художник

Доц. д-р Теодор Атанасов, началник Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“

Илия Петров, философ, бивш депутат

Наздраве в "Стандарт":

Стоян Праматаров, директор производство

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