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Имат днeс рожден ден

От: Агенция Стандарт -
Имат днeс рожден ден
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Младен Маринов, бивш министър на вътрешните работи

Антоан Николов, политик, бизнесмен, бивш председател на СОС

Асен Владимиров, сценарист, режисьор и продуцент

Крум Зарков, политик от БСП

Д-р Мими Виткова, изпълнителен директор на здравноосигурителен фонд "Доверие", председател на Асоциацията на дружествата за доброволно здравно застраховане, бивш министър на здравеопазването

Райна Константинова, журналист

Стоян Роянов, музикант и певец

Христо Бисеров, политик

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