Имат днeс рожден ден

Младен Маринов, бивш министър на вътрешните работи

Антоан Николов, политик, бизнесмен, бивш председател на СОС

Асен Владимиров, сценарист, режисьор и продуцент

Крум Зарков, политик от БСП

Д-р Мими Виткова, изпълнителен директор на здравноосигурителен фонд "Доверие", председател на Асоциацията на дружествата за доброволно здравно застраховане, бивш министър на здравеопазването

Райна Константинова, журналист

Стоян Роянов, музикант и певец

Христо Бисеров, политик