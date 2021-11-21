Имат днeс рожден ден
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Младен Маринов, бивш министър на вътрешните работи
Антоан Николов, политик, бизнесмен, бивш председател на СОС
Асен Владимиров, сценарист, режисьор и продуцент
Крум Зарков, политик от БСП
Д-р Мими Виткова, изпълнителен директор на здравноосигурителен фонд "Доверие", председател на Асоциацията на дружествата за доброволно здравно застраховане, бивш министър на здравеопазването
Райна Константинова, журналист
Стоян Роянов, музикант и певец
Христо Бисеров, политик
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