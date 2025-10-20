Идва ноемврийско сиромашко лято МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА

Сиромашкото лято идва, но не веднага.

Въпреки предстоящото затопляне към дневни температури 20-25 градуса, времето до края на октомври няма да предложи сравнително дълъг сух и слънчев период, обичайно познат като „циганско” или „сиромашко” лято. Това показват краткосрочните и средносрочните прогнози.

Изгледи за обстановка, при която времето на Балканите ще е под влияние на относително постоянен и стабилен антициклон, засега се очертава през ноември. Според изчисленията на метеорологичния модел на Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF) почти през целия месец ще има условия за оформяне на област с по-високо атмосферно налягане, обхващаща нашите географски ширини.

Вероятността за сухо време у нас е по-голяма през първата половина на ноември. Тя се очертава да е с дневни температури над обичайните нива за тази част на годината или интервал в топлите часове между 10 и 15 градуса. Това не изключва ниски температури в ранните часове, слана или пък мъгла в ниската част на страната. Валежите в същия период би трябвало да са изключение.

Като цяло, месецът ще е със средни температури над нормата и валежи, далече под обичайните количества.

