Гореща новина за починалия полицай на протеста

Починалият полицай, охранявал Народното събрание, се оказа брат на кмета на село Бистрица Самуил Попов от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Това стана ясно от негов пост във Фейсбук.

"С тъга и болка искам да съобщя, че тази сутрин почина моят брат - старши полицай Ивайло Попов, докато е бил на работа. Причината за смъртта му е сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност", заявява Самуил Попов.

"Искам да изкажа благодарност към колегите му, с които е бил на работа и благодарение на които е получил незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ и на доктор Юруков от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Въпреки че е бил откаран само за 2 минути от пристигането на Спешната помощ до "Пирогов", сърцето му не е издържало", посочва кметът на Бистрица.

Той съобщи, че опелото ще започне от 12:00 часа на 19 септември в църквата "Св. Вмкч. Георги Победоносец" в село Бистрица.

