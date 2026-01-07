Една община пред бедствено положение! Обявиха червен код

Положението в община Крумовград остава тревожно след обилните валежи снощи и обявения червен код за опасно време за четвъртък. Над 65 л/кв.м са падналите количества дъжд в района, продължава да вали и в момента, обяви областният управител Никола Чанев, който е на място в родопския град.

„Река Крумовица рязко е повишила нивото си. Няма бедстващи хора, но са нанесени сериозни щети на инфраструктурата - скъсани пътни връзки, нарушена асфалтова настилка, наводнени жилищни сгради, земеделски земи и помпени станции.

Преустановено е водоподаването в Крумовград и 24 населени места в общините Крумовград и Момчилград.

В чертите на Крумовград водите на реката застрашиха да залеят мост на републикански път, който свързва града с болницата, Спешна помощ и пожарната, но към момента нивото е спаднало. Миналата година заедно с общината разчистихме коритото на реката в същия участък, което предотврати заливането на моста.

До края на работния ден Кризисният щаб ще вземе решение дали да обяви бедствено положение на част от територията на общината. Започва описване на пораженията по населени места. За утре червен код е обявен и за община Кирково. Язовирът в село Тихомир е на метър от преливния ръб“, посочи Чанев, цитиран от 24rodopi.com.

Областният управител на Кърджали Никола Чанев ще задейства системата BG Alert за опасно време заради обилните валежи за общините Крумовград и Кирково, а кризисният щаб в Крумовград най-вероятно ще обяви частично бедствено положенине за общината на заседанието си, което започва след малко.

