Една община пред бедствено положение! Обявиха червен код
Положението остава тревожно след обилните валежи
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Положението остава тревожно след обилните валежи
Две необитаеми къщи и два навеса са били запалени в крумовградското село Лещарка вследствие на човешка небрежност, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Изг...
Кърджали. Двама родители са се сбили в крумовградското село Странджево заради проблем между децата им, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Спорът между Е...