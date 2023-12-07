Добри новини за патриарх Неофит

Състоянието на патриарх Неофит се подобрява значително, каза днес пловдивският митрополит Николай.

Негово Светейшество е контактен, добави пловдивският митрополит, но лично той не го е посещавал в болницата, предае БНТ. Патриарх Неофит се лекува от белодробно заболяване във ВМА от няколко седмици.

Днес митрополитите се събраха на заседание на Светия синод. Ще се разглеждат текущи въпроси, финансовите бюджети на митрополиите, на ставропигиалните манастири. Ще се обсъди просветната дейност в духовните училища.

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