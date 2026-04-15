Цирк! Кой влезе с пистолет при Гюров

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев влезе в кабинета на премиера Андрей Гюров въоръжен, става ясно от разпространен от премиера видеоклип.

Това не се е случвало никога, защото в Министерски съвет, в Народното събрание, в Президентството, в съдилища, в министерства и в други държавни институции това е забранено.

В рекламен клип за работата на МВР, качен от премиера Гюров, се вижда, че Кандев е с пистолет в кабинета на министър-председателя.

