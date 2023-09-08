Божков с уникална пресконференция! Къде ще се скрие

На твърде необичаайна пресконференция ще станем свидетели в утрешния ден.

Васил Божков обяви, че утре ще се състои пресконференция. "Поради съображения за сигурност обаче, той ще отговаря на въпросите посредством видео връзка", информират от пресцентъра на "Нове Холдинг" АД.

Божков беше освободен от Софийския апелативен съд под домашен арест, беше му поставена електронна гривна за проследяване, предаде bgonair.bg.